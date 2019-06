Concurso de fiscal da receita municipal acontece no próximo domingo

O concurso para o cargo de auditor fiscal da receita municipal da Prefeitura de Campo Grande acontece no domingo dia 23, com duração das provas por cinco horas, das 8 às 13 horas. O local das provas será na Uniderp Matriz – Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal.

O ensalamento foi publicado no suplemento do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), nº 5.601, da quarta-feira (12) no qual pode ser conferido pelos candidatos às vagas.

Os portões de acesso aos prédios serão abertos uma hora antes do início das prova e fechadas, impreterivelmente, 20 minutos antes do início da prova, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul, ficando impedido de realizar a prova o candidato que chegar após o horário de fechamento do prédio/ bloco de prova.

O ensalamento geral em ordem alfabética consta AQUI no Anexo único.

Serviço:

Local de prova: Uniderp Matriz – Universidade para o Desenvolvimento do Estado

e da Região do Pantanal.

Endereço: Rua Ceará, n. 333 – Miguel Couto, Campo Grande/MS.

