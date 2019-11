Codecon aprova projetos que garantem mais empregos na capital

Saiba Mais Política Marquinhos empossa conselheiros do codecon

Quatro novos projetos foram aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Grande (Codecon) na manhã desta terça-feira (12). As propostas garantem um investimento de R$ 28 milhões e a criação de 114 novos empregos diretos assim as empresas poderão ampliar suas atividades de negócios em Campo Grande.

A reunião que permitiu a aprovação dos projetos foi liderada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Herbert Assunção e conduzida na sequência pela secretária-adjunta, Mara Bethânia Gurgel com a participação de 11 conselheiros.

Projetos aprovados

As empresas que tiveram seus pedidos aprovados nesta terça-feira no Codecon com os benefícios do Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes) são as seguintes;

Elias Lima ME – implantação de um centro de distribuição de produtos alimentícios com predominância em carnes e derivados de carne;

Bramix Concreteira – instalação de uma usina de concreto e fábrica de tubos e artefatos de concreto;

R.I. Tecnologia – organização, armazenagem de documentos, serviços de tecnologia de informação, microfilmagem e outros;

Sertão Comercial de Equipamentos – comércio varejista de materiais de construção em geral; implantação de um centro de distribuição.

Saiba Mais Política Marquinhos empossa conselheiros do codecon

Deixe seu Comentário

Leia Também