Coronavírus - Detran alerta a importância de higienizar veículos

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) publicou nesta quinta-feira (2) orientações para higienização de veículos para conter a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). A medida faz parte do programa Direção Viva.

Além da publicação, o Departamento também elaborou um vídeo com as orientações. Conforme o texto, para desinfetar os principais focos de contaminação dos veículos é necessário passar um pano com álcool 70% no volante, câmbio, setas, maçanetas, puxadores e freios de mão. Nos cintos de segurança, é importante retirar o excesso de sujeira com papel toalha e passar um pano úmido com sabão neutro ou desinfetante.

Embora muitos equipamentos sejam limpos com álcool para evitar a contaminação, o manual do veículo não indica utilizar no painel, por isso retire o excesso de sujeira com um pano de microfibra seco e depois com ele úmido ou uma esponja, limpe com detergente neutro.

Após a limpeza, é muito importante higienizar as mãos com álcool 70% ou lavar as mãos com água e sabão, evitando tocar nos olhos, boca ou nariz. A ventilação pode ajudar a evitar a contaminação, por essa razão, tenta manter as janelas abertas ou o ar-condicionado ligado sem ativar a tecla de circulação.

