“Corujões” voltam a circular na capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) promoveu mudanças nas linhas do transporte público coletivo da capital que atendem o período noturno após a meia-noite, os chamados “corujões”.

As mudanças, que consistem na ampliação do horário e do itinerário das linhas, atendem tanto aos comerciantes, como aos trabalhadores e demais usuários do transporte coletivo. “Essas alterações vieram para valorizar nosso comércio, rede hoteleira, os bares, restaurantes e toda a cadeia de entretenimento da cidade, e assim fomentar a economia, com geração de emprego e renda, além de valorizar o turismo local com mais uma opção de transporte público”, ressaltou o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno.

O modelo anterior, segundo os empresários, causava inúmeros empecilhos aos seus estabelecimentos, que tinham dificuldades no transporte nos horários da saída, durante período noturno, e a entrada, pelo turno da manhã de seus funcionários.

Foi feita a alteração nos horários das linhas que tinham o primeiro horário de saída, às 00h50, encerrando às 2h30. Com a mudança, os ônibus passam a sair da Praça Ary Coelho à 1 hora, sendo a última volta às 3h20, permitindo que a rede de entretenimento e alimentação fiquem abertos até mais tarde, e que os trabalhadores da rede hoteleira não sofram prejuízo no horário de entrada e saída dos turnos de trabalho.

Confira os itinerários das linhas que fazem o Corujão:

- A linha 232 – Mata do Jacinto (Noturna) passa pelas seguintes vias:

Sentido Bairro/Centro: Av. Capital; Av. Ceará; Av. Mato Grosso; Rua 25 de Dezembro; Av. Afonso Pena e Praça Ary Coelho;

Sentido Centro/Bairro: Av. Afonso Pena; Rua Rui Barbosa; Rua Antônio Maria Coelho; Av. Coronel Antonino e segue para os bairros.

- A linha 525 – Itamaracá/Centro (Noturna) passa pelas seguintes vias:

Sentido Bairro/Centro: Av. Três Barras; Av. Eduardo Elias Zahran; Rua Joaquim Murtinho; Av. Ceará; Av. Afonso Pena; Av. Professor Luiz Alexandre de Oliveira (Via Park); Av. Mato Grosso; Novo Hotel; Av. Mato Grosso; Av. Professor Luiz Alexandre de Oliveira (Via Park); Av. Afonso Pena; Praça Ary Coelho;

Sentido Centro/Bairro: Praça Ary Coelho; Av. Afonso Pena; Rua Rui Barbosa; Rua Maracaju; Av. Calógeras; Rua 26 de Agosto; Rua 13 de Maio; Rua Jornalista Belizário Lima; Rua Pedro Celestino e segue para os bairros.

