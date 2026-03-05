Cotolengo realiza dois dias de bazar solidÃ¡rio com produtos doados pela Receita Federal

A comunidade de Campo Grande terá uma nova oportunidade de apoiar ações sociais enquanto adquire produtos a preços acessíveis. O Cotolengo Sul-Mato-Grossense realiza, nos dias 5 e 6 de março, um Bazar Solidário com itens provenientes de doações da Receita Federal.

A ação será realizada das 8h às 16h, na sede da instituição, com produtos disponibilizados ao público por valores abaixo do mercado. A iniciativa busca mobilizar a comunidade e arrecadar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela entidade.

Toda a renda obtida no bazar será destinada ao fortalecimento dos serviços prestados pelo Cotolengo, que atende pessoas com deficiência e oferece suporte também às famílias assistidas pela instituição.

De acordo com a organização, iniciativas como essa são essenciais para garantir a continuidade e ampliação dos atendimentos, mantendo o trabalho voltado ao acolhimento, inclusão e promoção da qualidade de vida.

A comunidade está convidada a participar e contribuir com a causa. O Cotolengo Sul-Mato-Grossense está localizado na Rua Jamil Basmage, nº 996, no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande, e mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (67) 3358-4848.

