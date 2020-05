Decretado! Motoristas de aplicativo são obrigados a usar máscaras

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) decretou a obrigatoriedade do uso de máscaras para motoristas de aplicativos privados e taxistas em Edição Extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) publicado nessa terça-feira (12).

O decreto n. 14.295 dispõe sobre o uso obrigatório de máscaras de proteção descártaveis pelos motoristas durante o transporte de passageiros neste período de pandemia causado pelo coronavírus.

Ainda de acordo com o decreto, o motorista que for flagrado descumprindo o decreto será multado em R$ 1 mil, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente.

As máscaras podem ser caseiras, de acordo com o informativo de confecção do Ministério de Saúde.

Orientação

O decreto de obrigatoriedade não se estende aos passageiros, mas o prefeito Marquinhos Trad fez uma recomendação aos motoristas durante a live de terça-feira (12). “Vamos pedir aos motoristas que os passageiros só poderão entrar com o uso das máscaras. É um ambiente onde entram vários seres humanos, é fechado, é necessário”, disse.

Deixe seu Comentário

Leia Também