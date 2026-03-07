Menu
Defensoria PÃºblica de MS reforÃ§a quadro com novos defensores

Sete aprovados no 18º concurso da instituiÃ§Ã£o tomaram posse nesta semana.

07 marÃ§o 2026 - 16h52Sarah Chaves
O evento foi realizado no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública de MSO evento foi realizado no auditÃ³rio da Escola Superior da Defensoria PÃºblica de MS   (Vitor Illis)

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul empossou, nesta semana, seis novas defensoras públicas e um defensor público substituto aprovados no 18º Concurso Público de Provas e Títulos da instituição. A cerimônia ocorreu no auditório da Escola Superior da Defensoria Pública e reuniu membros da instituição, autoridades, servidores, familiares e convidados.

Tomaram posse as defensoras públicas substitutas Mariana Arpini Lievore, Brenda Barros Freitas, Paula Regina de Oliveira Gonçalves, Francine da Rosa Grings, Fernanda Aparecida Astolphi e Isabela Lucia Poidomani, além do defensor público substituto Irineu Siqueira Leite.

Com a posse dos novos integrantes, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul passa a contar com 226 defensoras e defensores públicos em atividade no estado.

Segundo o defensor público-geral, Pedro Paulo Gaspari, o ingresso de novos membros fortalece a atuação da instituição e amplia a capacidade de atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Ele destacou que, somente em 2025, a Defensoria registrou mais de 396 mil atendimentos em todo o estado, evidenciando a demanda social pelos serviços prestados. "Ser defensor público não é apenas exercer uma profissão jurídica, é assumir um compromisso permanente com a dignidade da pessoa humana", destacou.

Durante a solenidade, representantes da instituição também ressaltaram o papel da Defensoria Pública na garantia do acesso à Justiça e na defesa dos direitos da população que depende do serviço para assegurar assistência jurídica gratuita.

