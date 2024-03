Detran-MS inova com boletim de rÃ¡dio com aÃ§Ãµes voltadas ao cidadÃ£o

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) está inovando na forma de se comunicar com o cidadão e lançou uma nova ferramenta para ter contato com o público, onde apresentará as ações em um boletim de rádio semanal, o 'Detran Mais Perto, Mais Eficiente'.

Segundo divulgado pelo órgão, esse boletim será publicado semanalmente no site e ficará disponibiliado para download.

A ideia é fomentar os assuntos de maior interesse ao público como novos serviços, inovações dos serviços já existentes, cursos e ações educativas.

O Boletim Detran Mais Perto, Mais Eficiente é uma produção da equipe de comunicação e estatística do Detran-MS, e a reprodução deste conteúdo é livre para rádios, sites e blogs desde que sejam dados os créditos.

