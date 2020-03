Após decretos, veja o que abre e fecha na capital

A Prefeitura de Campo Grande e o Governo de Mato Grosso do Sul, hoje, estão tomando diversas medidas para combater a disseminação do Covid-19, o coronavírus, com isso foi decretado e recomendado o fechamento de diversos locais onde existe aglomerações de pessoas na capital.

Com isso, confira as mudanças nos atendiemntos e abertura de lojas, mercados, shoppings, entre outros em Campo Grande:

Unidades de saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs) funcionam normalmente nesta sexta-feira (20), apenas o CRSs não terá médicos disponíveis no periodo da tarde.

Shoppings

Shopping Campo Grande – Segue fechado até o dia 2 de abril, o fechamento é uma medida para ajudar no combate ao coronavírus.

Norte-Sul Plaza – Segue fechado até o dia 2 de abril, o fechamento é uma medida para ajudar no combate ao coronavírus.

Pátio Central Shopping – Segue fechado até o dia 2 de abril, o fechamento é uma medida para ajudar no combate ao coronavírus.

Bosque dos Ipês – Segue fechado até o dia 2 de abril, o fechamento é uma medida para ajudar no combate ao coronavírus

Comércio

De acordo com o Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas do centro de Campo Grande fecharão no sábado (21), e assim seguirão até dia 5 de abril.

Supermercados

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e Associação Sul-Mato-Grossense dos Atacadistas e Distribuidores (Asmad) os supermercados, hipermercados e atacadistas abrirão normalmente.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Fenaban) informou que as instituições permanecem abertas, mas alguns bancos poderão alterar horários de atendimento ou suspender serviços em agências selecionadas. Os clientes serão informados adequadamente pelos canais de comunicação de cada banco.

Transporte Coletivo

Após decreto municipal, os cartões de estudantes e idosos, que garantem a gratuidade nas viagens do transporte coletivo municipal, serão bloqueados por um período de tempo, uma medida para combater a proliferação do coronavírus.

Deixe seu Comentário

Leia Também