Emha divulga os inscritos para sorteio de 66 apartamentos

Foi publicado pela prefeitura no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta segunda-feira (5), a relação dos nomes inscritos para a participação do sorteio dos 66 apartamentos do Condomínio residencial Jardim Anápolis pela da Agência Municipal de Habitação (Emha).

Estão aptas para o sorteio que ocorrerá no dia 16 de agosto de 2019, às 18h, durante o 2º Feirão Habita Campo Grande, local: Avenida Afonso Pena no espaço cidade do natal.

Ficam dispensados do sorteio os candidatos a beneficiários em quadrados na seguinte situação: possua membro da família, vivendo sobre sua dependência, com microcefalia, devidamente comprovada com a apresentação de atestado médico

Os candidatos relacionados nas cotas que não forem selecionados participarão do processo de seleção junto com os demais.

