Protetora de animais vende petiscos para custear tratamentos

O amor e a dedicação de Danielle Ocampos estão ajudando o cachorrinho Alcapone a se recuperar de diversas doenças, com isso ela vem dando um jeito de cuidar dele e dos outros 17 animais resgatados em sua casa.

No ano passado, em meio ao desemprego, Danielle teve que começar a fazer petisco para poder custear o tratamento médico de Alcapone. Apenas um de seus remédios custa mais de R$ 600,00. De maneira inovadora e saudável, os petiscos são naturais, cada pacotinho tem o valor de R$10,00 e diversos sabores como: banana com aveia, cenoura, beterraba e atum.

Em conversa com o JD1 Notícias, ela disse que já tentou de tudo e o mais eficaz foi começar a venda dos petiscos. “Tentei vaquinha, rifa, sorteio e tudo que você imaginar. Como eu estava desempregada e precisando ajudar ele e os irmãozinhos dele, me veio a ideia do petisco, a principio era pra ele comer e depois virou o meu meio de sobrevivência”, contou ela.

Para mais informações sobre entrega, valores e para ajudar Alcapone basta entrar em contato com a Danielle no número com whasapp: 67 99150-1991 ou acessar o Instagram pet_petisco2020.

Deixe seu Comentário

Leia Também