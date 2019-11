Equipes iniciam recapeamento da rua Bahia

Deu início, pela Prefeitura de Campo Grande, nesta sexta-feira (29), o recapeamento da rua Bahia. Foi iniciado com a aplicação do asfalto polimerizado na faixa reservada ao corredor do transporte coletivo.

O trabalhou começou pela primeira quadra (entre a avenida Afonso Pena e a rua da Paz), e a previsão é de que em 5 dias, dependendo das condições climáticas, toda a pista receba novo pavimento até a esquina com a rua Antônio Maria Coelho (com exceção dos cruzamentos).

A intervenção na avenida, que é o 1º braço do corredor norte do transporte coletivo, ligação do Centro da cidade com os terminais General Osório e Nova Bahia, começou há 10 dias.

Na rua Bahia, que integra o corredor norte do transporte, está programada a implantação de 4 estações de pré-embarque, com semáforos ‘’inteligentes’’, que vão reduzir em 20% o tempo de viagem entre o centro da cidade e os terminais General Osório e Nova Bahia.

Quando estiver concluído, o corredor norte se estenderá até o terminal Nova Bahia, passando pelo General Osório, servindo de interligação com os demais terminais do transporte coletivo da cidade.

