Recapeamento da Hélio Castro Maia inicia 3ª etapa

A rua Hélio de Castro Maia recebe a terceira frente de serviços de recapeamento nesta semana, depois da implantação da rede de esgoto e substituída a rede de água de cimento amianto por canos de PVC. Programação da reforma está junto com a da 13 de Maio e Euclides da Cunha, que estão sendo preparada para receber asfalto novo.

Dentro deste planejamento serão executados até o final de 2020, cerca de 60 quilômetros de recapeamento nas sete regiões urbanas de Campo Grande. Já estão prontos 6 km, abrangendo trechos da Arthur Jorge; 14 de Julho; Pernambuco; Avenida Consolação e Antônio Maria Coelho.

Na Hélio de Castro Maia o recapeamento abrangerá uma extensão de 950 metros, da avenida Salgado Filho até a rua Planalto. É uma via de grande movimento, ponto de passagem de ônibus que passam pelo terminal Morenão e seguem itinerário pela Rui Barbosa, até chegar aos terminais General Osório e Nova Bahia.

Outras obras

Nesta semana, está previsto o recapeamento de 1,5 Km da Avenida Salgado Filho, entre as avenidas Eduardo Elias Zahran e Noroeste, e mais 2,8 km, entre as Calógeras e Tiradentes.

Com recursos do Projeto de Mobilidade Urbana está sendo recapeada a Avenida Bandeirantes e nos próximos começa a obra a Rua Bahia, entre as Avenidas Afonso Pena e Coronel Antonino. Equipes da empreiteira vencedora da licitação já estão fazendo as sondagens na rede de drenagem da avenida, antes de iniciar o serviço.

No Bairro Nova Lima, está em andamento a duplicação e recapeamento da Avenida Zulmira Borba. No Jardim Anache, semana passada foi refeito o pavimento de um trecho da Avenida Lino Villacha, acesso ao Hospital São Julião.

Ainda neste, mês será licitada a execução de 25 km de recapeamento, investimento de R$ 18 milhões, recursos do Finisa. Um dos trechos previstos complementa o recapeamento da Rua Pernambuco (da Ceará até a Rua Bahia e da 13 de Maio até a Padre João Crippa).

