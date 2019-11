Com recapeamento, moradores comemoram o fim da buraqueira

A Avenida Zulmira Borba é o principal acesso ao Nova Lima e tem um movimento intenso de veículos, por ser um ponto de passagem para chegar a vários conjuntos habitacionais localizados nos trechos mais acima, mas também pela clientela atraída por seu diversificado comércio.

Até a esquina com a Jerônimo Albuquerque , a Zulmira Borba foi repaginada como parte da etapa do A do projeto de pavimentação. Ganhou novo pavimento, uma pista extra com a duplicação, além de calçadas com acessibilidade. Em outras etapas, já em andamento, a revitalização será estendida em toda sua extensão ..

Onde o asfalto novo já chegou, na Zulmira Borba, os comerciantes comemoram o aquecimento nas vendas que os animou a investir para atrair mais clientes.

O comerciante João Camurça, que atua no segmento de forro de PVC e tubos para cobertura, não tem dúvida: as obras na avenida impulsionaram seu negócio. “Mudei prá cá justamente quando as obras começaram. Como é natural, sofremos um pouco com a interdição da pista enquanto a empreiteira trabalhava. Valeu a pena, porque hoje o movimento melhorou e acredito que a economia está reagindo e muita gente vai investir na construção e reforma de suas casas”, projeta.

Região do Segredo

Na Rua Fernando Noronha, via que liga as avenidas Presidente Vargas e Tamandaré, margeando o Cemitério Santo Amaro, o asfalto cheio de remendo é coisa do passado. “Haja amortecedor e pneu pra aguentar tanto buraco que tinha”, lembra o aposentado Carlos Rodrigues, que mora na Vila Sobrinho, perto da dali, e comemorou a transformação da rua.

Deixe seu Comentário

Leia Também