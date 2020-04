Escola Juliano Varela recebe doação amanhã

A entidade Juliano Varela, que promove o desenvolvimento de crianças e adolescentes com Síndrome de Down, Autismo e Microcefalia em Campo Grande, receberá, nesta segunda-feira (27), a doação de R$ 22.200. O valor será entregue pela Associação Somos Anjos da Guarda.

De acordo com Tete Zahran, presidente da Anjos da Guarda diversos alunos tem suas principais refeições dentro da entidade, com a atual situação de pandemia que se encontra Mato Grosso do Sul, o Brasil e o mundo, os alunos estão em casa e deixando de ter acesso a estas refeições.

"Recentemente eu conversamos com a Malu Fernandes, presidente da Juliano Varela, sobre como eles estavam nesse momento de pandemia. Ela nos informou que os alunos estão em casa, sem poder frequentar as atividades da entidade. Ressaltou que, como tantas crianças carentes no Brasil, muitos alunos da Juliano Varela fazem as principais refeições lá. Com o distanciamento social isso se agravou, pais e responsáveis estão com mais dificuldade financeira ainda e itens básicos como alimentos e produtos de limpeza já fazem falta em casa. A Juliano Varela então estava buscando viabilizar a compra de alimentos para estas famílias. Por isso nós nos propusemos a ajudar", conta Tete Zahran.

Tete explica que normalmente a associação não realiza doações em espécie, mas na atual situação seria a forma mais rápida de ajudar essas famílias, "como estamos vivendo um momento sem precedentes, este nos pareceu ser o caminho mais rápido para prestar socorro às famílias das crianças atendidas pela Juliano Varela", explica.

Doação

A entrega da doação vai ser realizada no dia 27/04, às 15h, na unidade 2 da Juliano Varela (rua Marquês de Pombal, 2220, bairro Tiradentes).

Deixe seu Comentário

Leia Também