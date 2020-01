Espaço Energisa Itinerante leva experimentos físicos para as crianças

A concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, Energisa, criou uma iniciativa que começará no Shopping Norte Sul nesta sexta-feira (10) e irá até o interior do Estado, levando experimentos físicos para que as crianças possam entender mais sobre a energia elétrica e seu funcionamento.

O Espaço Energisa Itinerante será realizado no Shopping Norte Sul Plaza, iniciando amanhã, funcionado de segunda a sábado das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h até as 20h, até o dia 19 de janeiro.

De acordo com a concessionária de energia, a proposta é levar de forma gratuita para quem passa por lá uma imersão no assunto de energia elétrica de forma criativa e totalmente interativa. Para isso, serão utilizados diversos experimentos de física, maquetes educativas e simuladores de realidade virtual.

Entre as experiências dispostas, uma que chama atenção é a bicicleta geradora de energia com realidade virtual 3D, que simulará um passeio pelas ruas de Campo Grande e ver como é distribuída a energia elétrica, desde o poste, até o cabeamento das casas da Capital.

Outra experiência que promete divertir e educar é o gerador de Van der Graaff, um gerador que deixa todas as pessoas que o tocam com o cabelo em pé. Além desses, o Espaço Energisa contará com um experimento do princípio da pilha, um comparador do consumo de lâmpadas, a máquina de Wimshurst e o globo de plasma.

Além do Norte Sul Plaza, a programação na Capital também passará no Pátio Central Shopping, do dia 24 desse mês até o dia 2 de fevereiro. Depois de sua estadia na Capital, o Espaço Itinerante passará no interior do MS, na cidade de Dourados, no Avenida Center Shopping, do dia 7 até 16 fevereiro.

