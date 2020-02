Estacionamento do Shopping Campo Grande é autuado por irregularidades

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) autuou nesta quinta-feira (27) o Campo Grande Parking, empresa responsável pelo estacionamento do Shopping Campo Grande. A entidade reduziu o tempo de permanência e manter o preço.

O Campo Grande Parking reajustou o tempo do estacionamento sem comunicado prévio aos consumidores e não alterou o preço, o que gerou uma denuncia ao Procon Estadual.

No local, a superintendência constatou que o valor cobrado foi o mesmo, de R$ 8,00 e houve a redução de uma hora no tempo de permanência por aquele preço, com observação apenas nos cupons emitidos nos guichês de recebimento.

Anteriormente os consumidores pagavam para permanecer três horas tendo diminuído o tempo para duas horas e estabelecia da cobrança adicional de R$ 1,00 por hora excedente.

Outro problema verificado foi pelo Procon foi a emissão de comprovante em papel termossenivel que foi vedado por lei.

