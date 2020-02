Procon-CG descarta 101 kg de produtos em supermercado Novo Box

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A equipe de fiscalização do Procon Campo Grande recebeu denúncia por meio de redes sociais de diversas irregularidades do supermercado Novo Box, nesta quinta-feira (20), localizado na Vila Danúbio Azul. Após diligência até o local, as denúncias foram constatadas.

O total de produtos descartados foi de 101 quilos. Haviam 40,17 quilos de produtos avariados ou sem especificação, 31,54 quilos de produtos vencidos e 29,29 quilos impróprios para o consumo.

O Procon orienta que as fiscalizações vão continuar. Os produtos encontrados estavam expostos à venda, podendo ser facilmente consumidos, assim prejudicando a saúde do consumidor. ‘’Estamos sempre em alerta e vamos realizar operações em toda a Campo Grande, para garantir a segurança do consumidor em adquirir um produto de qualidade’’, finaliza o Subsecretário Valdir Custódio.

Para denúncias e informações o consumidor pode ir na sede do Procon Campo Grande, localizado na avenida Afonso Pena, 3128, próximo a Prefeitura Municipal. O telefone para contato é o 2020-1231, ou através do WhatsApp Denúncia (67) 98469-1001, e também pelas redes sócias do Procon. M

