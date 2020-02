Procon-MS realiza pesquisa para comparar preços de combustíveis

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), realizam nesta semana uma pesquisa de preços de combustíveis, que deve abranger todos os postos de combustíveis de Campo Grande.

Ação foi devida ao alto número de preços abusivos nos postos da capital, e tem como objetivo principal orientar o cidadão a conseguir economizar ao abastecer seu veículo.

Os pontos abordados no levantamento são, basicamente, valores praticados na venda dos produtos – gasolina, etanol e óleo diesel - à vista e a prazo, verificação de estoques de gasolina anteriores à edição da medida governamental de reajuste da alíquota de ICMS, bem como se está sendo levado em conta a redução dos preços do etanol com base em decisão do governo do Estado.

Os pesquisadores elencaram itens como gasolina comum, aditivada, etanol, díesel S 500, diesel S 10 com detalhes que os preços devem ser especificados para negociação em dinheiro e cartões de débito e crédito. Os trabalhos devem se encerrar no início da próxima semana quando os resultados serão divulgados para a população.

Deixe seu Comentário

Leia Também