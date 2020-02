Salomão, do Procon-MS, recebe ameaça que pode ter vindo da fronteira

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, vem recebendo ligações desde a semana passada e, na última sexta-feira (14), atendeu a uma ligação, que por meio de aplicativo foi descoberto que seria de Ponta Porã, local onde recentemente sua equipe procedeu fiscalização em posto de gasolina, e foi ameaçado a tomar cuidado.

Ao JD1 Notícias, Marcelo relatou outro fato ocorrido na última sexta, onde ele e seu motorista estavam em direção a uma entrevista, quando perceberam a presença de um homem de moto, modelo Honda Titan, de cor preta, seguindo-os.

Salomão afirma que não se pode confirmar, ainda, quem é o autor das ameaças. ‘’O Procon tem muitas ações, não somente em postos de gasolina. É difícil atribuir a um segmento. Mas eu acredito, de verdade, que não tenha sido por causa disso’’, concluiu.

Recentemente, após o aumento do ICMS resultando no aumento do combustível o Procon reforçou fiscalização em posto de gasolina do Mato Grosso do Sul.

