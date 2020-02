Furto no Procon-MS não afeta pesquisas sobre combustíveis

O superintendente de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) Marcelo Salomão garantiu ao JD1 Notícias que o levantamento de preços de combustíveis não será afetado, após um computador ter sido furtado na noite dessa quarta-feira (19), já que o dispositivo de informática possui armazenameto na "nuvem".

Marcelo disse que o crime não afetará em nada no trabalho do órgão. "Temos backup e armazenamento na nuvem, conseguimos recuperar todo o material", explicou.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o segurança predial chegou para trabalhar nessa quarta-feira (19) por volta das 22h e encontrou a sede com as portas e gavetas do Cartório do Procon-MS abertas e um notebook havia sido furtado.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon).

