Procon-CG alerta sobre novo golpe

O Subsecretário do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Campo Grande, Valdir Custódio, alertou a população sobre um novo golpe de telefone. Por meio de um vídeo, ele explicou que ao receber uma ligação com seu próprio número, e na curiosidade atender, em questão de segundos o seu aparelho de celular é totalmente clonado.

No vídeo, ele avisa que é muito importante não atender a chamada. ‘’Bastam apenas 10 segundos para capturarem, para clonarem todos os seus dados, do seu aparelho celular. Então se receber ligação do próprio número, não atenda. Não vamos deixar que esses golpistas lesem os consumidores’’, alertou.

Procon MS

Marcelo Salomão, o superintendente do Procon-MS, afirmou que um processo de investigação será aberto para identificar o que está ocorrendo. ‘’Vamos encaminhar para a delegacia do consumidor para apurar esses fatos. Também iremos orientar os consumidores para que eles se protejam desse golpe’’, explicou.

O alerta também acontece em São Paulo, pelo diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez. Em vídeo, o mesmo alerta para recursar a ligação e avisar a outras pessoas. ‘’Vamos criar uma corrente para evitar que esses fraudadores roubem seus dados’’, afirmou.

