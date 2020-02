Finalizada: Procon-MS divulga pesquisa de preços de combustíveis

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), finalizou a pesquisa realizada em 122 postos de em Campo Grande, comparando e verificando os preços de produtos como gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S 500 e S 10, totalizando 15 itens pesquisados.

Como forma de dar condições ao consumidor para economizar quando da necessidade de abastecer seus veículos, o Procon levantou o valor do abastecimento em diversas modalidades de pagamento, à vista em dinheiro, cartões de débito e de crédito.

Após a apuração dos dados, foi possível detectar diferença de 15,9% na comercialização de diesel – S 10 na modalidade de venda por meio do cartão de crédito, uma vez que o produto pode ser encontrado por R$ 4,14 no posto Caravagio e o mesmo produto, na mesma modalidade é vendido por R$ 3,59 no Posto 2 017.

Em relação aos preços da gasolina comum na modalidade de venda a vista, o menor preço R$ 4,299 está sendo oferecido pelo posto Morenão, na avenida Costa e Silva, enquanto o maior R$ 4,729 está no Posto Platinão, na BR 163. Vários outros itens e índices constam da pesquisa demonstrando ser essencial para que o consumidor consiga economizar cada vez que necessitar adquirir quaisquer produtos, inclusive combustíveis.

O superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão, reforça a importância do consumidor ter hábito de pesquisar, tornando o mercado mais competitivo

Os dados da pesquisa estavam armazenados no notebook que foi furtado da sede do Procon Estadual na noite do dia 19 de fevereiro, entretanto esse incidente não prejudicou os trabalhos.

