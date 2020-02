"Estamos preocupados com a dengue", diz Marquinhos sobre coronavirus na capital

O prefeito Marquinhos Trad disse, nesta terça-feira (11), estar seguro de que Campo Grande está fora do risco da doença que “assusta” o mundo, o Coronavirus. Para ele, a preocupação principal de sua equipe é quanto à epidemia de dengue.

Questionado sobre medidas para uma possível transmissão do Coronavirus durante as festividades carnavalescas da capital, Marquinhos se baseou na declaração do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta que, em entrevista na segunda-feira (10), descartou o risco de epidemia da doença no Brasil.

Marquinhos lançou nesta manhã a programação para o carnaval de 2020, com atividades que serão executadas em todas as regiões da cidade, “descentralizando” a festividade da Esplanada Ferroviária, como acontecia nos anos anteriores.

