Confira a programação do carnaval em Campo Grande

A secretaria municipal de Cultura e Turismo (Sectur) de Campo Grande lançou na manhã desta terça-feira (11) a programação do carnaval de 2020 em Campo Grande, o Morena Folia. A secretaria contou com o apoio da prefeitura de Campo Grande e do governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

A titular da pasta, Melissa Tamaciro, relembrou a ligação do carnaval com a história brasileira. “Em Campo Grande os clubes eram as grandes estrelas durante as festas, em 1962 foi criada a primeira escola de samba e já em 69 houve o primeiro grande desfile das escolas de samba, na famosa 14 de julho.”

Durante a divulgação da programação, Tamaciro também comentou sobre a estratégia realizada pela equipe para fazer um bom carnaval. “O que mais batalhamos para o nosso carnaval é ouvir a população e dialogar com as organizações diretamente e indiretamente ligadas a festa.”

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, compareceu ao evento e falou sobre a diversidade das programações feitas para a época de carnaval. “É verdade que muitos não gostam e muitos outros aplaudem, mas vai ter espaço para todos os gostos e sabores, é necessário que brinquem com alegria e sem violência porque nossa cidade é formada por homens e mulheres do bem e nós somos exemplos de tudo aquilo que a gente faz.”

O secretário especial de governo, Carlos Alberto de Assis, foi ao evento representando o governador Reinaldo Azambuja que não pode comparecer por estar em Brasília. “Eu fico muito feliz quando eu vejo a nossa capital se colocar como destino do carnaval sul-matogrossense e quiçá brasileiro porque nós a cada ano melhoramos o nosso carnaval.”

Desfiles de rua

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Campo Grande (Lienca), Eduardo Neto, também se fez presente no evento para anunciar a programação das escolas de samba.

No dia 24 e 25 de fevereiro serão realizados os desfiles na avenida Alfredo Scaff, próxima a praça do Papa. Nove escolas vão desfilar, oito delas adultas e uma mirim, que não participará da competição.

Foi desembolsada a verba de R$ 380 mil para a realização de todo o evento, além da infraestrutura para a realização, como banheiro químico e sonorização.

A apuração acontecerá na quarta-feira de cinzas (26) no teatro de arena do Horto Florestal, na avenida Fábio Zahran, 216.

Confira a programação para as festas e blocos de rua que vão acontecer por toda a cidade:





Segurança

Com a presença do comandante geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, foi anunciada o auxílio das forças policiais. Serão dispostos 22 efetivos e sete viaturas auxiliando na realização da festa, 120 policiais militares, ambientais, cavalaria, Choque, BOPE e mais de 100 homens da guarda municipal. Também haverá cerca de 10 conselheiros tutelares em todas as manifestações do carnaval.





Não é Não!

Além da divulgação, o evento também foi lançamento da campanha contra o assédio “Não é não!” com a subsecretária municipal de Políticas para a Mulher, Carla Stephanini.





No final do evento, uma escola de samba, com a rainha de bateria, realizaram uma breve show com músicas carnavalescas.

