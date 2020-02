Marquinhos lançará programação do carnaval nesta terça

O prefeito Marquinhos Trad lançará nesta terça-feira (11) a programação do Carnaval Campo Grande 2020.

A solenidade está marcada para as 8h30 na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). O carnaval este ano deve acontecer de forma mais “distribuída”, em pontos diferentes da capital e não concentrado principalmente na Esplanada Ferroviária.

A informação foi adiantada pelo secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, em conversa com o JD1 Notícias. Segundo o chefe da Guarda Municipal, a Secretária de Turismo e o Governo do Estado estão preparando “uma programação mais abrangente na capital sul-mato-grossense”.

No lançamento de amanhã, além do prefeito Marquinhos Trad, estará o secretário especial de Gestão Política da Capital, Carlos Alberto de Assis, a Secretária Municipal de Cultura e Turismo Melissa Tamaciro, assim como representantes do Conselho de Turismo e Conselho de Cultura.

