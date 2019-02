Evite ser multado, saiba onde estão os radares nas ruas da capital

Com o trabalho da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) que retomou a fiscalização eletrônica nas ruas de Campo Grande desde o ano passado, já tendo instalado 21 equipamentos medidores de velocidade, muitos condutores desconhecem os locais e acabam multados por não respeitarem os limites da via. Acompanhe a tabela com os pontos onde os radares e lombadas eletrônicas já estão operantes e evite ser multado e perder pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Em dezembro do ano passado a Agetran instalou 21 equipamentos e pelo menos 19 estavam operando em caráter educativo até o dia 15 deste mês, ou seja, a partir desta data todas as multas começarão a ser cobradas. O Consórcio Cidade Morena Perkons com o valor de $ 15,4 milhões foi a empresa vencedora da licitação e agora fica responsável pelos redutores de velocidade.

Orientação

Apenas um ponto ainda está com equipamentos funcionando em caráter educativo que é o da rua Joaquim Murtinho com a São Vicente nos dois sentidos, bairro-centro e centro-bairro. Os equipamentos deste ponto começarão a funcionar de forma efetiva à partir do dia 29 deste mês.

O caráter educativo foi adotado pela Agetran para que os condutores de

Campo Grande se adequassem aos locais onde foram instalados os equipamentos.

Veja a tabela e fique informado dos locais das lombadas e radares

