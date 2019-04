Expectadores poderão ver caminhão da Copa Truck no centro

Com intuito de fomentar o comércio local, A Prefeitura, CDL e a Copa Truck vão deixar um caminhão da corrida exposto nesta quinta-feira (11), a partir das 14h na praça Ary Coelho. Também faz parte da programação de divulgação do evento, que começa neste fim de semana, em Campo Grande.

A ação da CDL/CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande), “Te vejo no Centro” irá promover sorteios e serviços à população que estiver no centro, como forma de fomentar o comércio na região das obras do Reviva Campo Grande. O presidente da CDL/CG, Adelaido Vila, destaca que os comerciantes sabem da importância desta obra e qual o legado será deixado. “Essa a ação do “Te vejo no Centro” foi criada como forma de atrair o público com diferentes eventos. Ganha o lojista e ganham, ainda mais, os clientes que terão promoções e preços especiais”, explica.

Cenário nacional

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, essa atividade da Copa Truck complementa a importância de grandes eventos nacionais na Capital. “Estamos ganhando espaço no cenário nacional esportivo e assim podemos juntar as secretarias e unir as ações para divulgar de forma positiva nossa cidade”.

O evento faz parte das ações de publicidade para as lojas do centro da Capital e foi idealizado a partir de reunião do prefeito Marquinhos Trad com os lojistas. Diversos estabelecimentos farão promoções relâmpago para os visitantes, além de serviços de consulta da CDL/CG.

Ainda vai acontecer sorteio da Copa Truck na Praça Ary Coelho durante o Reviva Cultura na Praça Ary Coelho, neste sábado (13), a partir das 9 horas. A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Melissa Tamaciro adianta que foi elaborada programação cultural cheia de talentos e atrações. “Acreditamos que a ação impulsionará o comércio do entorno, com a presença do público consumidor que poderá concorrer a sorteios de ingressos para a Copa Truck”, comenta.

Copa Truck

A Copa Truck chega a Campo Grande pela terceira vez em sua história para definir um campeão. Assim como aconteceu em 2017 e 2018, a capital sul-mato-grossense conhecerá o vencedor da Primeira Copa, iniciada no mês passado em Goiânia e os três primeiros classificados para a Grande Final, que acontece no mês de dezembro em Interlagos.

Serviço:

Os ingressos para o domingo (que também vale para o sábado) seguem à venda para compra antecipada com preços promocionais no site www.copatruck.com.br.

O sábado começará com treino de classificação da Copa HB20, a partir das 8h10. O treino classificatório da Truck está previsto das 12h20 às 13h20.

O domingo de velocidade começa às 7h40 com treino de aquecimento da Copa HB20. Às 12h05 inicia a primeira corrida da Copa Truck. A segunda prova da categoria será às 12h46.

