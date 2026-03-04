Feira de adoÃ§Ã£o reÃºne cÃ£es adultos resgatados de maus-tratos neste domingo

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realiza neste domingo (8), em Campo Grande, mais uma edição da feira de adoção de pets. Desta vez, a ação é dedicada exclusivamente a cães adultos resgatados de situações de maus-tratos.

Atualmente, oito animais estão disponíveis e aguardam um novo lar. Todos passaram por avaliação clínica com médico-veterinário, receberam vacinas polivalente e antirrábica, foram microchipados e a maioria já foi castrada.

Segundo a organização, as medidas garantem mais segurança e responsabilidade ao processo de adoção. Os cães são descritos como dóceis, amorosos e aptos à convivência familiar. A iniciativa busca proporcionar uma nova oportunidade aos animais e incentivar a adoção responsável.

Serviço

Data: 08/03/2026

Horário: das 9h às 12h

Local: Praça Bolívia (Rua das Garças com Aníbal de Mendonça)

