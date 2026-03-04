Menu
Feira de adoÃ§Ã£o reÃºne cÃ£es adultos resgatados de maus-tratos neste domingo

Oito animais estÃ£o disponÃ­veis e jÃ¡ passaram por avaliaÃ§Ã£o veterinÃ¡ria, vacinaÃ§Ã£o e microchipagem

04 marÃ§o 2026 - 15h10Taynara Menezes
Atualmente, oito animais estão disponíveis e aguardam um novo larAtualmente, oito animais estÃ£o disponÃ­veis e aguardam um novo lar   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

A Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea) realiza neste domingo (8), em Campo Grande, mais uma edição da feira de adoção de pets. Desta vez, a ação é dedicada exclusivamente a cães adultos resgatados de situações de maus-tratos.

Atualmente, oito animais estão disponíveis e aguardam um novo lar. Todos passaram por avaliação clínica com médico-veterinário, receberam vacinas polivalente e antirrábica, foram microchipados e a maioria já foi castrada.

Segundo a organização, as medidas garantem mais segurança e responsabilidade ao processo de adoção. Os cães são descritos como dóceis, amorosos e aptos à convivência familiar. A iniciativa busca proporcionar uma nova oportunidade aos animais e incentivar a adoção responsável.

Serviço

Data: 08/03/2026
Horário: das 9h às 12h
Local: Praça Bolívia (Rua das Garças com Aníbal de Mendonça)

