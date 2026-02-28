Menu
Feira, eventos religiosos e ação comunitária interditam vias no fim de semana; confira rotas

Bloqueios temporários ocorrem no sábado (28) e domingo (01) em diferentes bairros da Capital

28 fevereiro 2026 - 13h10Taynara Menezes
Agente de trânsito orientando sobre vias bloqueadasAgente de trânsito orientando sobre vias bloqueadas   (Foto: Agetran)

A realização de feiras, celebrações religiosas e atividades comunitárias vai provocar interdições em diferentes pontos da cidade neste sábado (28) e domingo (01). As alterações são temporárias e visam garantir a segurança dos participantes e a organização do trânsito nas regiões afetadas.

Sábado – 28/02

Feira de Obá
Horário: das 17h às 22h
Local: Avenida Joana D’Arc, entre as ruas Casa Paraguaia e Barão de Jundiaí.

Evento Religioso
Horário: das 8h às 22h
Local: Rua Charlote, nº 1659, entre as ruas Anajuba e Charisma.

7ª Edição da Paquera nos Bairros
Horário: das 15h às 21h
Local: Rua Clevelândia, nº 754, entre as ruas Cabedelos e Caratinga.

Domingo – 01/03

Evento Comunitário
Horário: das 7h às 12h
Local: Rua Barão de Ubá, entre as ruas Dona Zulmira e José Nogueira Vieira.

Evento Religioso
Horário: das 7h às 14h
Local: Rua Jussara, entre as ruas Kalil Naban e Itaguassu.

Motoristas devem redobrar a atenção, respeitar a sinalização provisória e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas durante os períodos de interdição.

