Feirão da Habitação terá linha de ônibus exclusiva saindo do shopping

O 2ª Feirão Habita Campo Grande, o Feirão da Habitação, contará com linha de ônibus exclusiva saindo de meia em meia hora, da estação pré-embarque, do Shopping Campo Grande.

Na quinta-feira (15) e sexta-feira (16), a linha especial funcionará das 16h até as 21h. Já no sábado (17), último dia do evento, o ônibus estará disponível das 9h até as21h. A intenção da linha exclusiva é facilitar o deslocamento da população ao evento que já é considerado como o maior de habitação destinado a todas as faixas de renda no Estado de Mato Grosso do Sul.

“É com imensa alegria que oferecemos a mega estrutura à população. Mesmo enfrentando um cenário negativo e desgastado, o prefeito nos incentivou e nos desafiou a ir além do que o Poder Público costumava oferecer à população. Aceitamos esse desafio com muito trabalho, muita fé e estamos mais uma vez inovando com uma considerável ampliação nesta segunda edição do Feirão”, destacou o presidente da Agência Municipal de Habitação (Emha) Enéas Neto.

Estrutura

Com aproximadamente 3 mil metros quadrados de área para atendimento ao público, parte do espaço da Cidade do Natal se transformará na Cidade da Habitação. Uma tenda pavilhão abrigará as principais atividades realizadas durante os dias de evento.

O local terá uma Praça de Alimentação com food trucks, que funcionará nos mesmos horários do Feirão e contará com 300 cadeiras exclusivas para que os cidadãos possam se acomodar para se alimentarem confortavelmente.

O 2º Feirão Habita Campo Grande conta com Sala de Imprensa climatizada para dar suporte ao trabalho dos jornalistas da Capital e com um Espaço Kids: cama elástica, tobogã inflável, escorregadores e demais brinquedos farão a alegria da criançada todos os dias do evento. Elas também ganharão, gratuitamente, pipoca e algodão doce no local.

Para animar o público, o 2º Feirão Habita Campo Grande conta em toda sua programação seis shows musicais de artistas da terra: Joyce Bethânia, Bom de Fato, Paolla, Fuzueira, Kleber e Ruan e para fechar esta edição, o show de encerramento será com a dupla sertaneja Kid e Kenner. Confira as datas e horários dos shows.





