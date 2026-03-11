Fiems e TCE firmam acordo para ampliar uso de energia renovÃ¡vel entre servidores

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul poderão aderir a um programa de energia renovável que promete reduzir em até 20% o valor da conta de luz residencial. A iniciativa faz parte de um termo de compromisso firmado com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul.

O acordo prevê a divulgação do programa Em Conta – Associação de Energia Renovável entre os servidores do tribunal, que poderão aderir voluntariamente ao modelo de geração compartilhada de energia solar. Nesse sistema, a energia utilizada pelos participantes é proveniente de usinas fotovoltaicas ligadas ao programa, sem necessidade de instalação de equipamentos nas residências.

De acordo com o presidente da Fiems, Sérgio Longen, a iniciativa integra ações voltadas à meta de neutralização das emissões de carbono em Mato Grosso do Sul até 2030.

Segundo ele, o objetivo é ampliar a participação de diferentes instituições públicas e privadas no projeto estadual de sustentabilidade. “Entendemos que essa é uma parceria séria com o Tribunal de Contas do Estado, que pode ser ampliada para outros órgãos”, afirmou.

O presidente do TCE-MS, Flávio Esgaib Kayatt, destacou que a adesão ao programa também representa economia para os servidores, além de contribuir para a pauta ambiental e para o desenvolvimento sustentável do Estado.

Sobre o Em Conta

Criado pela Fiems, por meio da Diretoria de Sustentabilidade, o programa Em Conta traz ao mercado consumidor uma alternativa acessível para a utilização de energia limpa e sustentável. A adesão é simples, sem burocracia e sem fidelidade contratual. Para participar, o consumidor precisa ter uma conta de energia elétrica residencial acima de R$ 250 por mês.

Atualmente, o programa reúne mais de 250 usinas fotovoltaicas próprias da FIEMS e de seus associados, com capacidade de geração de aproximadamente 6.500 MWh por mês, volume suficiente para abastecer mais de 18,5 mil residências. Como comparação, essa quantidade de energia seria capaz de alimentar três bairros do tamanho das Moreninhas, em Campo Grande.

