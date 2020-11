Foragido da Justiça de SP é encontrado no Estrela do Sul

Durante operações realizadas na manhã desta quarta-feira (18), a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, localizou um homem de 43 anos foragido da justiça de São Bernardo do Campo (SP), no Conjunto Residencial Estrela do Sul, em Campo Grande.

O cidadão preso tinha um mandado de prisão, decorrente de condenação de 10 anos de reclusão pelo crime de tráfico de droga. Na abordagem,o suspeito identificou-se com nome diverso do seu e apresentou carteira de identidade que se verificou ser falsa, do estado do Paraná.

O suspeito foi autuado por uso de documento falso e deve responder por esse crime. Além disso iniciará cumprimento da pena por tráfico de droga. O flagrante será encaminhado à audiência de custódia, permanecendo à disposição da justiça.

