Força Nacional ficará em Moçambique até julho

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

O contingente da Força Nacional de Segurança Pública, que está em Moçambique, na África, em trabalho de assistência humanitária na cidade de Beira e nas regiões atingidas pelo ciclone Kenneth, em Cabo Delgado, permanecerá no país até o dia 7 de junho.

A portaria de prorrogação da permanência dos militares assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, está publicada na edição desta terça-feira (7) do Diário Oficial da União. De acordo com o documento, a prorrogação atende a manifestação feita pelo Ministério das Relações Exteriores.

O Ministério da Justiça, informou que 24 bombeiros chegaram a Moçambique para render o efetivo que estava no país, desde o início de abril, trabalhando na missão de ajuda humanitária, após a passagem do ciclone Idai, no dia 14 de março.

“Os 20 bombeiros que participavam da missão retornam ao Brasil nesta terça-feira. Eles chegarão em Brasília por volta das 22h10 em voo comercial vindo de Guarulhos”, informou o ministério.

