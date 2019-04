Bombeiros brasileiros participam de buscas após ciclone, em Mocambique

Catorze bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública participam de buscas na cidade de Pemba, em Moçambique. A região norte foi atingida na quinta-feira (25) pelo ciclone Kenneth que provocou duas mortes e causou grandes estragos.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a equipe vai ajudar nas ações de busca, salvamento e resgate. Os demais integrantes da Força Nacional enviados a Moçambique permanecem em Beira.

A equipe de salvamento brasileira é composta por 40 bombeiros militares da Força Nacional de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais. De acordo com o Itamaraty, o grupo é o único contingente internacional com treinamento específico em busca e salvamento que se encontra atualmente em Moçambique.

As autoridades moçambicanas informaram que pelo menos 16 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone e há mais de 18 mil pessoas nos 22 centros de acomodação.

governo brasileiro também fornecerá a Moçambique mapas das regiões afetadas, obtidos da rede de satélites da International Charter Space and Major Disasters, para auxiliar nas operações de resgate.

O ciclone Kenneth atingiu o Continente Africano com rajadas de 270 quilômetros por hora (km/h), informou o Centro da Junta de Aviso de Tufão, JTWC, órgão americano de informações meteorológicas.

