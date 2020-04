Forças Armadas realizam descontaminação no aeroporto da capital

O Comando Conjunto Oeste (C Cj Oeste) realizará a descontaminação do Aeroporto Internacional de Campo Grande a partir das 14:30 horas dessa quinta-feira (2). A operação foi solicitada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO) e visa combater a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Segundo órgão, as ações serão desencadeadas pelo Destacamento de Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (Dst Eqp Rsp NBQR) da Força Naval Componente, apoiados por militares do Exército Brasileiro e da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

No decorrer da operação serão tomadas medidas protetivas no entorno do local, como isolamento e interdição de acessos, visando garantir a segurança da população e dos profissionais que participarão da atividade.

