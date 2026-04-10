Gatos resgatados ganham nova chance em feira de adoção neste sábado

A AmiCat´s realizará uma feira de adoção com cerca de 20 gatos resgatados. A ação reúne filhotes e 4 adultos vacinados e castrados. A feira acontecerá na Cobasi, neste sábado (11) das 9h às 15h.

Todos os felinos disponíveis foram resgatados e tiveram cuidado e acompanhamento veterinário antes de serem encaminhados para a adoção. Os animais passam por tratamento e avaliação até encontrarem uma família.

“Cada gato que levamos para uma feira carrega uma história de abandono, mas também uma enorme vontade de confiar novamente. Quando alguém escolhe adotar, não está apenas levando um companheiro para casa, está salvando uma vida e abrindo espaço para que a AmiCat’s possa resgatar outros. A gente precisa muito do apoio da população, seja adotando, divulgando ou ajudando de alguma forma”, conta Ana Cristina Castro, presidente da Ong.

A feira também destaca a importância da guarda responsável. Para adotar, é essencial garantir um ambiente seguro, seja com telas em apartamentos ou em casas sem acesso à rua, assegurando a proteção e o bem-estar do animal.

Serviço – Feira de Adoção AmiCat’s

Local: Cobasi – Av. Afonso Pena, 3665

Data: Sábado – 11 de abril de 2026

Horário: das 9h às 15h

Para adotar, é necessário:

• Apartamento telado ou casa sem acesso à rua

• Levar caixa de transporte (ou adquirir no local)

• Fotos da residência (telas/muros)

• Documento com foto (CPF/RG ou CNH)

• Comprovante de endereço

• Ter mais de 18 anos e renda própria

• Caso não possua renda, a pessoa responsável deverá estar presente no momento da adoção

Após a adoção, a AmiCat’s realiza acompanhamento de 6 meses a 1 ano, com comprovação de vacinação, vermifugação e castração.

Quem quiser apoiar o trabalho da ONG pode contribuir via Pix pelo CNPJ 27.806.981/0001-15 ou acompanhar as ações pelo Instagram @ongamicats.

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