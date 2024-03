Genro e sogro sofrem queimaduras durante troca de botijÃ£o em Campo Grande

Homem, de 32 anos, e o sogro, de 70 anos, ficaram feridos no final da manhã deste domingo (23) durante um acidente doméstico no Residencial Oliveira, em Campo Grande. Eles sofreram queimaduras durante a troca do botijão de gás.

Segundo informações repassadas para a reportagem, os dois realizavam a troca do botijão, mas houve um vazamento e o forno estava quente no momento.

Assim, o gás entrou em atrito com o calor do forno, ocasionando as chamas na cozinha.

Ainda conforme as informações, o rapaz teve queimaduras pelo corpo, rosto e nos braços, enquanto o idoso sofreu queimaduras na testa.

A cozinha pegou fogo, mas não houve danos na estrutura.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e as vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa.

