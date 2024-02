Gratuito! Estão abertas as inscrições para curso de Ovos de Páscoa gourmet

Estão abertas as inscrições para curso gratuito de Ovos de Páscoa Gourmet de colher em Campo Grande. São oferecidas 80 vagas, divididas em duas turmas de 40 alunos cada.

As aulas para primeira turma terão início no dia 20 de fevereiro, na próxima terça-feira, das 18h às 21h, Rua Cândida Menezes Cintra, 108, no Bairro Moreninha IV. Já para a segunda turma, as aulas serão ministradas a partir do dia 27 deste mês, das 13h às 17h, no Bairro Portal da Lagoa, no local conhecido como Portal da Vovó, que fica na Rua Jeronima de Oliveira, 19.

Bell Vargas, coordenadora de cursos da Suasc, destaca o compromisso da gestão municipal na promoção da capacitação profissional, inclusão no mercado de trabalho e a geração de renda doméstica. “Os cursos serão realizados em diversos bairros, ministrados em centros comunitários e clubes de mães, abertos a mulheres e homens a partir dos 16 anos com o intuito de oferecer ferramentas técnicas para a geração de renda, seja como complemento ou até para aqueles que desejam aprender uma nova profissão”, ressaltou.

A ação reflete uma das metas desta gestão, visando levar capacitação a todas as comunidades de Campo Grande, estimulando o empreendedorismo e a geração de renda por meio da descentralização, permitindo que os moradores participem dos cursos em seus próprios bairros.

Todo o material necessário para as aulas será fornecido pela Suasc. O curso é prático, ensinando o aluno a fazer o ovo de Páscoa do zero, e ao final, será entregue um certificado de participação. As vagas são limitadas, e os cursos são gratuitos.

Serviço

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Moreninha IV

Local: Rua Cândida Menezes Cintra, 108

Data: 20 de fevereiro

Horário: 18h às 21h

Contatos: (67) 99934-3656 – Eduardo ou (67) 99803-8884.

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Portal da Lagoa

Local: Portal da Vovó – Rua Jeronima de Oliveira, 19

Data: 27 de fevereiro

Horário: 13h às 17h

Contato: (67) 99175-6777 ou (67) 99207-9197 – Cida.

