Guarda civil será capacitada para usar armamento letal

A Prefeitura de Campo Grande e a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) vão habilitar mais de 150 guardas civis para utilizarem armamento letal, segundo publicado no Diogrande nesta quinta-feira (4). Já são 423 servidores aptos a utilizar armamento.

As inscrições devem ser feitas do dia 4 a 26 e abril. Para participar é obrigatório ser Guarda Civil Municipal na capital com no mínimo três anos de efetivo exercício. Será computado o tempo de serviço até a data de encerramento das inscrições do processo seletivo.

O candidato deverá possuir certificado de conclusão de ensino médio ou ensino superior emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) ou declaração de conclusão do curso. O documento deverá estar assinado por autoridade competente, além da obrigatoriedade da apresentação do histórico escolar. O participante não pode ter antecedentes criminais.

O curso de capacitação para armamento letal, está previsto para o primeiro semestre deste ano. E contará com parceria da Polícia Federal, com duração de 190 horas/aula teórica e 60 horas/aula prática de tiro. Cada aluno efetuará 320 disparos de revólver calibre 38.

Nas aulas teóricas serão abordadas as matérias de direito administrativo, direito penal, ética, cidadania, direitos humanos, polícia comunitária e estatuto da guarda civil municipal. Além de legislações aplicadas aos servidores da Guarda Civil Municipal.

“Essa capacitação é para somar às demais forças de segurança que atuam na nossa capital”, explica o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

