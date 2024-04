Prefeitura realiza ação de adoção de cães e gatos adultos no sábado; confira

A Ação de Adoção de cães e gatos, realizada pela prefeitura por meio da SUBEA (Subsecretaria do Bem-Estar Animal), estará no estacionamento do Supermercado Comper – Jardim dos Estados no próximo sábado (4).

A novidade desta vez fica por conta de ser realizada somente com animais adultos, alguns já castrados. Ao todo serão 60 animais entre cães e gatos à procura de uma nova chance.

A iniciativa visa acabar com o mito de que animais adultos não se adaptam a uma nova casa. Os interessados devem apresentar documento com foto e comprovante de residência.

A subsecretaria ressalta que todos os animais disponibilizados na feira, e que ainda não são castrados, terão direito a castração de forma gratuita em uma das clínicas credenciadas com a prefeitura.

Ação de Adoção de Cães e Gatos

Data: 04 de maio de 2024 (sábado)

Local: Estacionamento Supermercado Comper – Jardim dos Estados

Endereço: Avenida Ceará, 1.553

Horário: 9h às 12h

