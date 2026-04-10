Guns N' Roses: PRF diz que congestionamento em show foi falha na organização e uso de QR Code

Após as reclamações de público e moradores sobre o trânsito durante o show do Guns N' Roses, a Polícia Rodoviária Federal (PRF-MS) informou que os congestionamentos e atrasos não foram causados pelo fluxo da rodovia, mas sim pela forma de acesso ao evento.

Segundo a PRF, o planejamento previa múltiplas entradas e fluxo contínuo de veículos. No entanto, no dia do show, foi registrado um cenário diferente, com apenas uma via efetiva de acesso aos estacionamentos e entrada de carros de forma individual, o que acabou gerando retenção.

A corporação também apontou que a organização adotou um sistema de leitura de QR Code para entrada dos veículos, medida que já havia sido desaconselhada por causar filas. Além disso, houve falta de sinalização adequada e atraso na abertura dos estacionamentos, fatores que contribuíram para o congestionamento.

Ainda conforme a PRF, os principais pontos de lentidão aconteceram dentro da área de acesso ao evento e não diretamente na BR-262. A instituição afirmou que atuou com medidas para reduzir os impactos, como controle do trânsito e liberação de pedestres em alguns momentos.

O JD1 procurou a organização do evento, a Santo Show, para comentar os apontamentos feitos pela PRF, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

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