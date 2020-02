Igreja suspende culto por causa da folia na praça Aquidauana

A Igreja Batista da Lagoinha vai fechar as portas a partir desta sexta-feira (21) para a época de carnaval. A Lagoinha é localizada em frente à praça Aquidauana, no bairro Amambai, mesmo local onde haverá o bloco Calcinha Molhada.

Em contato com o pastor Ronaldo Rodrigues, ele falou sobre o cancelamento. “Nós decidimos encerrar nossas atividades durante esse final de semana porque haverá um bloco bem aqui na praça e para não causar desconforto de estacionar longe e tentar competir com o som de fora, optamos por esse ‘break’”.

O templo cristão cancelou suas atividades previstas para este final de semana por conta da folia de carnaval que acontecerá bem em frente na praça Aquidauna, que espera cerca de 5 mil foliões.

Ronaldo informou que as células, encontros semanais nas casas dos irmãos, continuaram durante essa semana e que as atividades retornarão a normalidade a partir do dia 29.





