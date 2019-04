Inscrições para sorteio de casas da Agehab terminam na terça

Encerra na terça-feira (30) o prazo para atualização cadastral da Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), que vai destinar à população de Campo Grande 602 moradias nos bairros Portal das Laranjeiras, Sírio Libanês e Jardim Aero Rancho.

Os interessados devem atualizar o cadastro pelo site da Agehab , ou em qualquer um dos três postos de atendimento do Fácil (que funcionam das 8h às 14h).

“O cadastro pelo site é uma forma rápida e fácil de agilizar o processo, já que evita filas e tempo de espera no atendimento”, destaca diretora-presidente da Agência de Habitação, Maria do Carmo.

Se a preferência do cidadão for pela inscrição ou atualização presencial, três endereços estão disponíveis:

• Fácil General Osório, localizado na rua Santo Ângelo, 51 Coronel Antonino;

• Fácil Guaicurus na avenida Gury Marques, 5.111 Universitário;

• Fácil Aero Rancho na avenida Marechal Deodoro, 2.606 Aero Rancho

Para o cadastro presencial é necessários apresentar RG, CPF, comprovante de estado civil, certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos e comprovante de residência, além do comprovante de renda, carteira de trabalho, número de Cadastro Único (NIS) e, se for casado, documentos do cônjuge.

Perfil para seleção

As novas residências da Capital vão beneficiar famílias que possuem renda mensal de até R$ 1.800. Têm preferência na seleção famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas; que tenham mulheres responsáveis pela unidade familiar; e que façam parte pessoa(s) com deficiência.

Famílias com filho(s) menores de 18 anos, monoparentais (constituída somente pela mãe, pelo pai ou por um responsável legal por criança e adolescente) ou que tenham pessoa com doença crônica e incapacidade para o trabalho também têm prioridade no processo de seleção da Agehab.

Deixe seu Comentário

Leia Também