“Parceria com a capital fará 5017 casas ate 2020”, diz Reinaldo

A parceria entre o Governo do Estado e a prefeitura da capital, renderá 5017 casas, até 2020, declarou o governador Reinaldo Azambuja, nesta terça-feira (2). O número é fruto dos entendimentos com Marquinhos Trad, desde que este assumiu a prefeitura, em 2017.

Reinaldo mostrou-se preocupado com a anunciada interrupção do programa "Minha Casa Minha Vida", do governo federal. Ele disse que se for para trocar o nome do programa não vê problemas. "Entendemos que é um governo novo, talvez vão mudar o nome, mas quebra de contrato não pode", afirmou.

Interrupções, segundo o governador, causam muitos problemas inclusive demissões. “Quero crer que o presidente Bolsonaro quis dizer, que não tem dinheiro novo e não que vai parar tudo", concluiu.

Recursos liberados para o residencial Rui Pimentel

Dando continuidade ao investimento em habitação na capital, Reinaldo e Marquinhos liberaram nesta manhã R$ 1 milhão para terminar a construção de 260 moradias dos residenciais Rui Pimentel I e II.

Somados os recursos já investidos aos novos, liberados hoje, a obra do Rui Pimentel l terá custo de R$ 7,2 milhões e a do Rui Pimentel ll, R$ 8 milhões.

