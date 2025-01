JD1TV AGORA: Casal perdeu tudo após incêndio em residência no Estrela Parque

Casal perdeu praticamente tudo o que tinha, na noite desta terça-feira (14), no Loteamento Estrela Parque, após um incêndio consumir todo a residência. As causas que levaram as chamas estão sendo verificadas.

Informações apuradas pelo JD1 Notícias apontam que o fogo estava prestes a passar para o imóvel ao fundo, onde moram duas pessoas: mãe e filho. Contudo, com ajuda de vizinhos, as chamas ficaram concentradas apenas na casa da frente.

Ainda conforme detalhes, as pessoas conseguiram retirar duas geladeiras, uma máquina de lavar, um fogão e uma televisão da residência do fundo, já na casa da frente, onde um casal convivia, tudo teria sido destruído pelo incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas, que em vídeos enviados para a reportagem, que estavam altas e dificultaram momentaneamente os trabalhos e a aproximação dos militares.

Trabalho de rescaldo está sendo feito na residência para evitar novos focos de incêndio e poder verificar as causas que levaram ao incêndio.

Veja as imagens:

