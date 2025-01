JD1TV: Em homenagem aos mortos na rodovia, moradores rezam 'Pai Nosso' em manifestação na BR-163

Após quase duas horas de rodovia fechada e muitos protestos, moradores liberaram a BR-163 e rezaram um 'Pai Nosso' em homenagem à mais recente vítima do trânsito na rodovia, o motociclista Roger Almeida, de 33 anos, e outras vidas perdidas no trecho.

Última vítima fatal do trecho faleceu na noite de ontem (27) após ser atingido por um caminhão e ser arremessado violentamente contra um carro, morrendo na hora.

O JD1 apurou no local que a CCR MSVia marcou para esta quarta-feira (29), às 14h, uma reunião com cinco representantes da população, que acontecerá no Noroeste. Apesar disso, ele não se comprometeu em solucionar os problemas, apenas “conversar” com a população.

A população, no entanto, afirmou que caso não haja a instalação de semáforo ou quebra-molas em até cinco dias, a rodovia será fechada por período indeterminado até que os pedidos da população sejam ouvidos.

Logo após o fim do bloqueio, a CCR emitiu uma nota onde afirma estar "aberta a ouvir as demandas" dos representantes dos moradores, mas destacou a importância de reuniões ocorrerem "em um ambiente seguro, do ponto de vista viário".

"A CCR MSVia reafirma seu compromisso com o diálogo e a transparência com as comunidades do seu entorno. A Concessionária sempre está aberta a ouvir as demandas dos representantes da comunidade e buscando sempre manter um canal de comunicação responsável e respeitoso.

Entendemos a importância das manifestações e do direito à livre expressão, mas reforçamos que qualquer reunião ou conversa deve ocorrer em um ambiente seguro, do ponto de vista viário, garantindo assim um diálogo produtivo e respeitoso para todas as partes envolvidas.

Permanecemos à disposição para receber os representantes da comunidade."

Confira o momento da oração:

