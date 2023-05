JD1TV: Estudantes realizam 'blitz educativa' do Maio Amarelo

A campanha Maio Amarelo, este ano, está com o tema “Escolha a Vida” e desde o início do mês tem realizado diversas ações de conscientização no trânsito. O JD1TV acompanhou a 'blitz educativa' realizada pelos alunos da Escola Municipal Etalivio Pereira Martins na Avenida Rachid Neder.

Confira a reportagem abaixo:

