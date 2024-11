JD1TV: Incêndio destrói barracão de escola de samba em Campo Grande

O barracão da escola de samba Herdeiros do Samba, localizada na Rua dos Ferroviários, no Bairro Cabreúva, em frente a subestação da Energisa, pegou fogo na noite deste sábado (16), em Campo Grande.

O fogo começou por volta das 19h30. As chamas chegaram a atingir a rede elétrica da rua, que deixou 63 casas sem energia, segundo a Energisa.

O Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a Polícia Militar (PM) e o Batalhão de Choque foram acionados. Ninguém se feriu.

Ainda não há informações sobre o que motivou o incêndio.

Assista:

https://files.fm/f/kqjjq2jg2w

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também