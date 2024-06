JD1TV: Motorista é socorrido após cair com carro em córrego da Ernesto Geisel

Motorista, que não teve a identificação revelada, foi socorrido durante a noite desta segunda-feira (24), após cair com o veículo de passeio no córrego Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima perdeu o controle da direção e caído no córrego com o carro 'em pé', na sua posição normal, facilitando a sua retirada.

Ele recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros, que conseguiram retirá-lo de dentro do veículo e logo na sequência, também recebeu o suporte de socorristas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Devido à dinâmica do acidente, o motorista pode ter sido encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

